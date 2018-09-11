«النقل»: زيادة في الفائض الفعلي بميناء الإسكندرية بمقدار 225%

رئيس «ميناء الإسكندرية»: المشروعات الجديدة وترشيد الاستهلاك سبب الزيادة في الفائض



قال هشام عرفات، وزير النقل، إن الهيئة العامة لميناء الإسكندرية حققت خلال العام المالي الحالي إيراد ما يقرب من 4 مليارات و803 ملايين جنيه، مقابل نحو 2 مليار و458 مليون جنيه، بالعام المالي الماضي بزيادة في الإيراد والفائض.

وأضاف "عرفات"، اليوم الثلاثاء، أن الفائض المستهدف كانت قيمته نحو مليار و617 مليون جنيه، لكن ميناء الإسكندرية حقق فائضا فعليا نحو 3 مليارات و670 مليون جنيه بزيادة حوالي 225% عن المستهدف، وبزيادة حوالي 182% عن الفائض الفعلي للعام المالي الماضي، والذي كان مليار و989 مليون جنيه.

ومن جانبه، قال اللواء مدحت عطية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن الميناء نجح في مضاعفة الإيراد والفائض الخاص به للعام الثاني على التوالي، موضحا أن أسباب الزيادة في الفائض تعود إلى المشروعات الجديدة بالميناء، والعمل على تقليل المصروفات وترشيد الاستهلاك، فضلا عن الاستغناء عن بعض العقود التي لا فائدة لها والتي يمكن أن يقوم بأعمالها موظفي الميناء وكوادره وشركاته، ما تتبعه الهيئة لتتمكن من زيادة الإيرادات والفائض الذي يؤول بأكمله إلى خزينة الدولة.