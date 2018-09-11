ارتفاع قوي ومفاجئ في مؤشر «زد إي دبليو» الألماني لثقة المستثمرين

تحسن مؤشر (زد إي دبليو) الألماني لثقة المستثمرين على نحو قوي ومفاجئ، وذلك على الرغم من أزمات العملة في اقتصادات قوية النمو والبيانات المحبطة الصادرة عن قطاع الصناعة.

وأعلن مركز أبحاث الاقتصاد الأوروبي في مدينة مانهايم الألمانية اليوم الثلاثاء أن مؤشره للتوقعات الاقتصادية ارتفع في سبتمبر الجاري بمقدار 3.1 نقطة ليصل إلى -10.6 نقطة، كما تحسن مؤشر تقييم الوضع الاقتصادي بشكل ملموس.

كان محللون توقعوا ارتفاع مؤشر التوقعات الاقتصادية لكن بشكل طفيف ليصل إلى -13 نقطة.

من جانبه، قال اخيم فامباخ، رئيس المركز إن "المخاوف الكبيرة" للخبراء الماليين بسبب تطور الوضع الاقتصادي هدأت مرة أخرى بعض الشيء، وأعرب عن اعتقاده بأن هذا يرجع إلى عوامل من بينها اتفاقية التجارة الجديدة بين الولايات المتحدة والمكسيك.

تجدر الإشارة إلى أن القلق حيال نشوب حرب تجارية بين كبرى الدول الصناعية كان قد أدى في يوليو الماضي إلى تراجع مؤشر "زد إي دبليو" إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس 2012.