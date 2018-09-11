مدرب الإسماعيلي يكشف عن اللاعب رقم 1

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أكد الجزائري خير الدين مضوي، المدير الفني لفريق الإسماعيلي أنه سعيد للغاية بقرار عودة الجماهير للمدرجات مرة أخري، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيمثل دفعة قوية للاعبين بالمباريات المقبلة.

وقال مضوي في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لنادي الإسماعيلي : "الجماهير ستمنح اللاعبين دفعة كبيرة على تقديم أفضل مستوي لديهم، وهم اللاعب رقم واحد بالفريق".

وأضاف مضوي :" لدينا هدف واحد من مباراة إنبي وهو الحصول على 3 نقاط، ونسعى لوضع الفريق بمركز أفضل بجدول الدوري العام".

وأكمل : "حرصنا خلال فترة التوقف الدولي على تعديل الأخطاء التى ظهرت للفريق في اللقاءات الماضية ،ونملك الروح القتالية لتحقيق الانتصارات واسعاد الجماهير".

وأتم مضوي حديثه : " تابعت الفريق المنافس جيدًا فهم لديهم لاعبين على مستوي عالٍ وفريق منظم وقلت للاعبين أن المواجهة ليست سهلة ".

يذكر أن الإسماعيلي سيلاقي إنبي يوم الخميس المقبل على استاد الإسماعيلية بالجولة السادسة من منافسات الدوري الممتاز.