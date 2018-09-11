محافظ القاهرة: لن أسمح بوجود أعمدة إنارة مضاءة نهارا في الشوارع

أصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تعليماته لرئيس الإنارة المركزية بالمحافظة ومديري إدارات الكهرباء العامة بالأحياء بأن تتم أعمال الإصلاح والصيانة لأعمدة الإنارة وشبكات الإنارة العامة خلال الورديات الصباحية والمسائية فقط، اعتبارا من بعد الساعة الخامسة مساء حتى الساعة السادسة صباحا فقط، ويتم تعديل المواعيد خلال فصل الشتاء، ولا يتم العمل في الفترة الصباحية إلا في حالة الضرورة القصوى.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ على محوري النصر وصلاح سالم والتي التقي خلالها بعدد من العاملين في أعمال الصيانة ورفع الكفاءة، حرص خلالها على الالتقاء بهم والتعرف علي المشاكل والصعوبات التي تواجهم في أداء أعمالهم على الوجه الأكمل بأن هناك حوافز للمجتهدين والأكفاء وعقاب للمقصرين والمهملين في عملهم.

كما أكد المحافظ أنه لن يسمح بأي تقصير في العمل أو تقاعس أو إهمال ومحاسبته فورا في حالة ورود شكوى من إنارة الشوارع أوعدم عملها بكفاءة أو إضائتها نهارا، مع أهمية مراجعة كافة الأعمدة والتأكد من إغلاق فتحاتها وعدم خروج أي أسلاك عارية منها، كذلك التأكد من كفاء كبائن الإنارة والتأكد من إغلاق بإحكام وعملها بكفاءة.

وأشار المحافظ إلى أن الإدارة المركزية للإنارة مسئولة عن إنارة الميادين والمحاور الرئيسية والكباري والأنفاق، بينما إدارة الأحياء مسئولة عن كافة قطاعات الحي من الشوارع الرئيسية والفرعية والحواري.

كما أكد المحافظ عدم السماح قطعيا بالعبث والاقتراب من أعمدة الإنارة لتركيب إعلانات إلا بمعرفة ووجود المسئول الفني عن الإنارة كل في نطاقه.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد طالب اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بإصلاح أعمدة إنارة طريق المطار، الذي وصفه بمدخل مصر، خلال فعاليات افتتاح المرحلة الأخيرة من مشروع الطريق الدائري الإقليمي، وعدد آخر من المشروعات، الأحد الماضي.

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