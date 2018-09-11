«جامعة الفيوم»: إعلان الجداول الدراسية قبل بدء العام الدراسي بوقت كاف

قال الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس جامعة الفيوم، إن كل ما يحتاجه الطالب خلال العام الجامعي له الأولوية القصوى، مؤكدًا اتخاذ الجامعة كل الاستعدادات الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد، واستمرار أعمال المتابعة وجاهزية المباني والمعامل والمدرجات، ومراجعة جاهزية أجهزة الحاسب الآلي بقاعة كمبيوتر الطلبة، وتغيير الستائر بالمعامل والفصول التعليمية ودهانتها، وتجهيز لوحات الإعلانات للعام الأكاديمي الجديد.

ونوه «عطا الله»، في بيان صحفي اليوم، على ضرورة تكاتف الجهود داخل كافة كليات الجامعة لتوفير أقصى درجات الدعم والرعاية للطلاب بما يهدف إلى تيسير الخدمة التعليمية وتوفير رعاية صحية ومعيشية كريمة للطلاب.

كما وجه نائب رئيس الجامعة بالتيسير على الطلاب وإنهاء إجراءات القيد واستخراج البطاقات الجامعية وإعلان الجداول الدراسية قبل بدء العام الجامعي بوقت كاف، وتوفير معسكرات إرشادية للطلاب الجدد للإجابة على استفساراتهم ومعاونتهم في بداية التحاقهم بالدراسة.