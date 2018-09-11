وزير الخارجية الفرنسية يحذر من كارثة إنسانية في حال وقوع هجوم إدلب

حذر اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية الفرنسي، جان-إيف لودريان، من خطر وقوع "كارثة إنسانية وكارثة أمنية" في حال وقوع هجوم إدلب المحتمل في سورية.

وفي مقابلة مع محطة (بي إف إم تي في) التلفزيونية، قال الوزير الفرنسي، إن هناك مخاطرة لأن العديد من الجماعات الجهادية تقيم في هذه المنطقة في سورية، مشيرًا إلى أن هذه الجماعات محسوبة على تنظيم القاعدة.

وقدر «لودريان» عدد أفراد هذه الجماعات بما يتراوح بين 10000 إلى 15000 شخص يمثلون خطرًا على "أمننا".

وأضاف «لودريان» أن من المرجح أن يكون من بين هؤلاء الأشخاص، عشرات من المقاتلين الفرنسيين المنتمين إلى تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وهذا عدد محدود، متابعًا، «لكن الشيء الأهم هو أن العديد من الإرهابيين ينحدرون من دول أخرى، وهؤلاء يمكن أن يفترقوا بعد ذلك في حال وقع الهجوم السوري الروسي على النحو الذي يجري تصوره اليوم».