قال الدكتور أحمد بهجت، مالك قناة «دريم»، إن سياسة الدولة تجاه الإعلام في الوقت الحالي تظهر رغبتها في عدم وجود شيئًا منه خارج السرب، لذلك تجري شراكات مع القطاع الخاص، وفق قوله.

وعن مصير قناة «دريم»، أضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أنه يجري حاليًا مناقشات حول المشاركة مع بعض الجهات، مضيفًا: «هناك احتمال للدخول في شراكة مع جهات من الدولة».

وذكر أن الإعلامي وائل الإبراشي، سيعود للظهور على القناة مرة أخرى في وقت قريب، وذلك بعد غيابه عن الظهور عن برنامجه «العاشرة مساءً»، في الأيام الأخيرة.