أنغام وكارمن سليمان تغنيان لـ«تركي آل الشيخ»

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رشح الموسيقار هاني فرحات، الفنانتين أنغام وكارمن سليمان للمشاركة في الألبوم الغنائي الذي يستعد لإصداره قريبا، يضم الألبوم مجموعة من الأغاني لعدد من الشعراء أبرزهم تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة بالمملكة العربية السعودية.

ويشارك في تلحين الألبوم الموسيقار عمرو مصطفى ومجموعة من كبار الملحنين، ومن أبرز المرشحات لهذا الألبوم نجمات الأغنية العربية وعلى رأسهم المطربة أنغام والفنانة الشابة كارمن سليمان والمطربة الواعدة ياسمين علي.

ودخل الموسيقار هاني فرحات، ورشة عمل مع الملحن عمرو مصطفى، لاختيار وتحديد تلك الأعمال الغنائية حيث يحرص أطراف العمل على تقديم أعمال راقية تليق بقيمة الأغنية العربية.