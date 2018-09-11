تشغيل حضانة الياسمين بمركز خدمات المرأة في أبو قرقاص بالمنيا

أعلنت إدارة المرأة والأمومة والطفولة بديوان عام محافظة المنيا، عن تشغيل حضانة وتمهيدي «الياسمين للغات»، بمركز خدمات المرأة والطفل التابع للوحدة المحلية بمركز بأبو قرقاص للعام الدراسي 2018-2019، اعتباراً من شهر أكتوبر المقبل.

قالت أميرة عبدالفتاح مدير إدارة المرأة والأمومة والطفولة، في بيان صحفي اليوم، إن هذه الخدمة التعليمية الجديدة يتم تقديمها لأول مرة بمركز خدمات المرأة والطفل، حيث تشمل أطفال التمهيدي من 3 إلى 4 سنوات وأطفال الحضانة من 4 إلى 6 سنوات.

وأضافت «عبدالفتاح» أن باب التقديم مفتوح لأولياء الأمور للتقدم بطلبات إلحاق الأطفال بالحضانة والتمهيدي، لافتة إلى أن قيمة المصروفات الدراسية تصل إلى 2900 جنيه شاملة الكتب الدراسية ويتم سدادها على 3 أقساط؛ تخفيفا على كاهل أولياء الأمور.