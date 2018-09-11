عاملون بمطار العاصمة الروسية يكتشفون 20 ثعبانا في حقيبة يد راكب

اكتشف عاملون بمطار العاصمة الروسية موسكو خلال تفتيش حقيبة يد أحد المسافرين وجود 20 ثعبانا في الحقيبة.

وذكرت سلطات البيئة في موسكو اليوم الثلاثاء، أن الرجل وضع الثعابين داخل علب ثم دسها داخل حقيبة صغيرة، وذلك قبل سفره من دوسلدورف في ألمانيا متوجها إلى موسكو.

وعند اكتشافها، قال الرجل في موسكو إنه اشترى هذه الثعابين غير السامة من السوق في ألمانيا لكنه لم يقدم الوثائق الصحيحة لذلك، وقد وضعت السلطات الروسية الثعابين في الحجر الصحي حتى إشعار آخر.

ويبدو أنه لم تحدث مشاكل أثناء التفتيش الأمني لحقائب الرجل في مطار دوسلدورف، وقالت الشرطة الاتحادية في ألمانيا إنه لم يتم الإبلاغ عن حوادث في هذه الرحلة.

من جانبه، قال متحدث باسم الشرطة، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن اصطحاب ثعابين في حقيبة اليد لا يعد أمرا غير مشروع من حيث المبدأ لكن لابد من تقديم الوثائق اللازمة.

وعند دخول هذا النوع من الحيوانات، تطلب السلطات في روسيا تأكيدات إضافية منها شهادات من أطباء بيطريين.