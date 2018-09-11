مضوي يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة إنبي

أعلن الجزائري خير الدين مضوي المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي، قائمة لاعبيه المبدئية استعدادًا لمواجهة إنبي الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

وضمت قائمة الدرويش 22 لاعبًا، هم:

حراسة المرمى: عصام الحضرى – محمد مجدي – محمد فوزي

خط الدفاع: أحمد أيمن – باهر المحمدي – محمد هاشم – محمد مجدي – ريتشارد بافور – علاء عبد العظيم – طارق طه.

خط الوسط: حسني عبدربه – عماد حمدي – محمد الشامي – كريم بامبو – عبد الرحمن مجدي – لسعد الجزيري – نادر رمضان – محمد الضرف – وجيه عبد الحكيم – محمد صادق.

خط الهجوم: كريستوفر ماندوجا – شكرى نجيب .

ويسعى الإسماعيلي لاستعادة نغمة الانتصارات من بوابة إنبي بعد تعثر الفريق الأصفر أمام النجوم في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1في الأسبوع الخامس من الدوري المحلي "تابع التفاصيل".

وكان فريق الإسماعيلي دخل في معسكر مغلق أمس الأثنين، استعدادًا لمواجهة إنبي "تابع التفاصيل".