سيجي شميد يترك تدريب لوس أنجليس جلاكسي الأمريكي

أعلن المدرب الألماني سيجي شميد، صاحب الرقم القياسي في عدد الانتصارات في الدوري الأمريكي لكرة القدم (266 فوزا)، استقالته من منصب المدير الفني لنادي لوس أنجليس جلاكسي الذي انتقل لصفوفه هذا الموسم النجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش.



وأكد المدرب الألماني/65 عاما/ الذي يحمل الجنسية الأمريكية، في مؤتمر صحفي عقده الليلة الماضية رحيله عن النادي الأكثر حصولا على لقب الدوري الأمريكي بواقع خمس مرات.



وقال المدرب الألماني: "لقد مارست التدريب على مستويات مختلفة في الولايات المتحدة على مدار 35 عاما وتوليت مهمة دفع الرياضة في بلدنا إلى الأمام، بعد تفكير عميق قررت ترك التدريب في اللحظة الراهنة ولكنني أرغب في أن أظل مرتبطا باللعبة".



واعترف شميد أنه اتخذ هذا القرار في لحظة غير مناسبة، حيث لم يتبق على نهاية المرحلة التمهيدية من بطولة الدوري الأمريكي سوى ست مباريات فقط ثم تنطلق منافسات الأدوار النهائية الفاصلة.



واستطرد شميد قائلا: "إلا إنني أعتقد أن هذه المجموعة يمكنها أن تتحد وتكافح من أجل التأهل تحت قيادة دومنيك كينيار"، في إشارة إلى اسم المدرب الذي سيخلفه في قيادة لوس أنجليس جلاكسي.



ومن جانبه، أعرب كريس كلين، رئيس نادي لوس أنجليس جلاكسي، عن امتنانه لشميد، وقال: "أشكره على كل ما قدمه لجلاكسي، لقد لعب دورا مهما للغاية في نجاح لوس أنجليس جلاكسي منذ عام 1996، فقد ساعد النادي على الحصول على أول ألقابه في الدوري الأمريكي".



وحصد شميد لقب الدوري الأمريكي مع لوس أنجليس جلاكسي في 2002 ومع كرو كولومبوس في 2008، كما قاد ساندرز سياتل وعمل مع الجهاز الفني للمنتخب الأمريكي تحت 20 عاما.



ويحتل جلاكسي المركز الثامن في جدول ترتيب المسابقة الأمريكية للقسم الغربي برصيد 38 نقطة، بفارق 11 نقطة عن المتصدر إف سي دالاس.