«التموين» و«التجارة الكويتية» يبحثان تبادل الخبرات في الدعم وحماية المستهلك

التقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، اليوم الثلاثاء، وفدا من وزارة التجارة والصناعة بدولة الكويت؛ لاستعراض وتبادل خبرات الجانبين بما يساهم في تعظيم الاستفادة من تجربة الدولتان في مجال منظومة الدعم وحماية المستهلك، حيث ضم الوفد الكويتي الدكتور خالد علي فاضل وكيل وزارة التجارة الكويتية، وعدد من ممثلي السفارة الكويتية بمصر، وكذلك مدير إدارة التموين بوزارة التجارة الكويتية وإدارة تنمية الأسواق والدراسات.

واستعرض «المصيلحي، خلال اللقاء، تجربة مصر في منظومة الدعم الغدائي والتي تشمل منظومة التموين والخبز وفارق نقاط الخبز، وآلية عمل المنظومة من الناحية الفنية والإلكترونية، وكذلك دور الوزارة في مجال ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار وآليات التفتيش، وكذلك تجربة مصر في مجال حماية المستهلك، وكيفية التعامل مع شكوى المستهلكين ومتابعتها والبت فيها.

وأكد وزير التموين على أهمية دور الوزارة في إدارة نظام البطاقات وربط قواعد البيانات مع الجهات المعنية بالدولة بما يساهم في ضبط منظومة الدعم وادارتها بالكفاءة والفاعلية اللازمة.

واستعرض الجانب الكويتي تجربة دولة الكويت في مجال الدعم باستخدام البطاقات الذكية، وكذلك آليات ضبط ومراقبة الأسواق وحماية المستهلك.

