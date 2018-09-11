مصرع شخصين «بينهما رضيعة» وإصابة 3 في حادث تصادم بالإسكندرية

لقى شخصان مصرعهما بينهما طفلة تبلغ من العمر 4 أشهر، وأصيب 3 آخرون باشتباه كسور وجروح وكدمات في مختلف أنحاء الجسم، أثر حادث تصادم شرق الإسكندرية، وتم نقل الجثتين لمشرحة الإسعاف، والمصابين للمستشفى الرئيسي الجامعي؛ للعلاج، وذلك وفقًا لبيان أمني، اليوم الثلاثاء.

تلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمد الشريف إخطارًا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر، يفيد تلقيه إشارة من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم على نزلة كوبري السلام، طريق الجيش، «تجاه المنتزه».

وبانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ تبين تصادم السيارة رقم «ص و أ 2764 مصر» قيادة «م.ع.ا» 29 طبيب، مقيم في شارع سعد زغلول، دائرة قسم شرطة ثان المنتزه، والسيارة رقم «س ف هـ 2459 مصر» قيادة «م.ح.م» 31 عامًا، دبلوم معهد فني صناعي، مقيم في منطقة شدس، دائرة قسم شرطة أول الرمل.

وكشف الفحص الأولي للحادث أنه أثناء سير السيارة الأولى بالطريق، أصطدم بها من الجانب الأيسر «الخلفي» أتوبيس نقل عام «فر قائده هاربًا به» مما أدى لاختلال عجلة القيادة بيد سائقها وانحرافها وتخطيها جزيرة المنتصف واعتلائها السيارة الثانية القادمة في الاتجاه المقابل.

تم إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور، والتحفظ على السيارة الأولى وقائدها، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحديد الأتوبيس المتسبب في الحادث وضبط قائده، وتحرر محضر رقم 19297 لسنة 2018 جنح قسم شرطة سيدي جابر، وجاري العرض على النيابة العامة؛ لتتولى التحقيق.