مصر في مجموعة متوازنة ببطولة إفريقيا لشباب الطائرة

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أجريت اليوم الثلاثاء قرعة منافسات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة تحت 21 عامًا، والتي ستُقام في نيجيريا خلال الفترة من 12 حتى 20 سبتمبر الجاري.

وتواجد المنتخب الوطني بالمجموعة الثانية بجانب المغرب والكونغو وتشاد، بينما جائت منتخبات "نيجيريا - تونس – الكاميرون- رواندا" في المجموعة الأولى.

وتفتتح البطولة غدًا الأربعاء في الثالثة عصرًا، وستقام المباراة الافتتاحية بين البلد المضيف "نيجيريا" مع الكاميرون.

وسيخوض المنتخب الوطني أولى مبارياته أمام الكونغو في تمام السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة.

ويسعى المنتخب الوطني للشباب بقيادة نهاد شحاتة لحصد البطولة، من أجل التأهل لكأس العالم والمقام العام المقبل، والمقرر إقامته في البحرين.

وضمت قائمة اللاعبين المشاركين في البطولة كلًا من: "سيف عابد - عبد الرحمن الحسيني- يوسف حمدي الصافي- كريم وائل العايدي - يوسف مرجان - محمود سويلم - حمادة عثمان - أحمد أسامة - عمر العنتبلي - جورج موريس - عمر زكريا - محمد محمود".

ويضم الجهاز الفني للمنتخب كلًا من نهاد شحاتة المدير الفني - إسلام عثمان مدرب - حسام شكري مدرب مساعد بالإضافة إلى عمرو مخلوف رئيسًا للبعثة.