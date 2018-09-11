شباب اليد راحة اليوم قبل مواجهة المغرب في أمم إفريقيا

يحصل المنتخب الوطني لكرة اليد للشباب تحت 20 عاما، بقيادة طارق محروس المدير الفني، على راحة اليوم الثلاثاء من مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا بمدينة مراكش المغربية.

وكان المنتخب الوطني قد خاض ثلاث مباريات في البطولة حتى الآن، انتهت جميعها بالفوز أمام كل من، نيجيريا بنتيجة (39 - 27)، وغينيا بنتيجة (47 - 21)، وأنجولا بنتيجة (29-17).

ويلقي الجهاز الفني اليوم الثلاثاء محاضرة فنية للاعبين لشرح نقاط القوة والضعف في المنتخب المغربي صاحب الضيافة والذي يقدم مردودا طيبا حتى الآن في البطولة، على أن يؤدي اللاعبون تدريبا مساء اليوم استعدادا لمباراة الغد المقرر لها في الثامنة مساء.

وتضم بعثة المنتخب كل من، "عبد الرحمن طه - عبد الرحمن حميد - خالد عصام - عبد العزيز إيهاب - شهاب عبد الله - خالد وليد - أحمد كمال - سيف الدرع - أحمد راضي - أحمد هشام - محسن رمضان - حازم ممدوح - عمر سامي - عمر خالد - أحمد هاني - حسن أحمد - محمد زين".

ويرأس بعثة المنتخب الوطني عمرو فتحي عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسا للبعثة، ومعه علاء السيد مدير المنتخبات الوطنية، طارق محروس المدير الفني للمنتخب، هاني الفخراني مدربا مساعدا، محمد سليمان مدير إداري ومحلل فني، أبو بكر صلاح الدين مدربا لحراس المرمى - دكتور عمرو عصام إخصائي العلاج الطبيعي.