محافظ الوادي الجديد يطلق مبادرة لتوحيد ألوان الأحياء السكنية

أطلق اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أمس الاثنين، مبادرة لتجميل مدن المحافظة، وذلك بتوحيد العمارات السكنية بلون موحد ودهان جميع المصالح الحكومية بالمحافظة بلون موحد آخر لتميزها عن العمارات السكنية.



وأكد المحافظ، في تصريح له، على ضرورة التنسيق مع نقابة المهندسين والاستعانة برؤية ومقترحات المهندسين من أبناء المحافظة، كما نوه بأن المحافظة ستتحمل 50% من نفقة الدهان والتجميل.



وأشار إلى أن المحافظة تعمل حاليا على تجميل شارع جمال عبد الناصر بمدينة الخارجة من خلال خطة موسعة بالتعاون مع رئاسة مركز الخارجة ومديرية الإسكان.