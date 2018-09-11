الاتحاد الأمريكي: غزال يضيء في مباراة مصر والنيجر

أشاد الاتحاد الأمريكي لكرة القدم بالمستوى الذي ظهر به علي غزال لاعب فانكوفر وايت كابس الكندي الذي يلعب في الدوري الأمريكي، خلال مباراة منتخب الوطني أمام النيجر السبت الماضي ضمن تصفيات الأمم الإفريقية 2019.

وأشار موقع الاتحاد الأمريكي إلى مدة غياب غزال عن المشاركة الدولية التي قاربت على الأربع سنوات مؤكدًا أن ذلك لم يكن عائقا في تقديم أداء مميز خلال المباراة.

وشارك غزال في التشكيل الأساسي للفراعنة قبل أن يخرج مطلع الشوط الثاني، واختاره المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني كأفضل لاعب في المباراة.

وكان المنتخب الوطني حقق فوزًا كبيرًا على النيجر بسداسية نظيفة على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2019.(طالع التفاصيل)