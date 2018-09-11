الإسكندرية تجري نماذج محاكاة لمواجهة السيول والأمطار

أناب عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، اللواء أحمد بسيوني، سكرتير عام المحافظة، أمس الإثنين، لحضور إجراء تجربتين لبرنامج إدارة الأزمات والكوارث، وذلك بإحدى شركات الثغر، والذي يأتي بهدف تنمية مهارات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمجابهة الأزمات والكوارث من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتوفرة.



وأوضح بسيوني أن المحافظة بقيادة الدكتور عبد العزيز قنصوة، تجري حاليا عدة نماذج محاكاة لاختبار إمكانيات الأجهزة المختلفة في مواجهة الأزمات والكوارث الطارئة، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، فقد تم إجراء عدة نماذج محاكاه فجر أمس لاختبار قدرة المحافظة على مجابهة السيول والأمطار، وتهدف هذه النماذج لمواجهة والتقليل من مضاعفات أي أزمة، مؤكدًا أن من أهم الإجراءات التي تم التشديد على جميع الجهات اتخاذها في حالة وقوع الأزمة هي الاستجابة السريعة والتحرك الفوري خلال الأزمة.



وفِي هذا الصدد تم في التجربة الأولى اختبار قدرة إحدى شركات الثغر على التعامل، فور تعرضها لهجوم عدائي أسفر عن تفجير واشتعال الحرائق ببعض خزانات الوقود بالشركة مما أدى لمقتل بعض الأفراد وإصابة آخرين، وتم استعراض سرعة استجابة الجهات المختلفة من الحماية المدنية والأمن الصناعي والحراسات المشددة بالتعامل مع الحادث، ومدى تدريب الأفراد على ذلك مما يقلل من نسبة الأضرار الناجمة عن الحادث.



على الصعيد ذاته، تم إجراء تجربة أخرى لتجهيز إيواء عاجل بإمكانيات المحافظة للمشردين إثر تعرض منازلهم للانهيار، حيث تم تفقد استعداد الجهات المشاركة لتجهيز مكان للإيواء العاجل، والمتمثلة في الصحة والهلال الأحمر والتموين والتضامن الاجتماعي والمياه والكهرباء والمتطوعين، وتجهيز الخيام بالمتطلبات اللازمة من العيادات المتنقلة والإمكانيات الطبية والسلع الغذائية اللازمة وجميع الاحتياجات اللازمة من معدات الإعاشة، لحين توفير سكن بديل ملائم.