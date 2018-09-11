اليابان تهزم كوستاريكا بثلاثية في الظهور الأول لموريياسو

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استهل هاجيمي موريياسو المدير الفني الجديد للمنتخب الياباني مسيرته مع الساموراي بالفوز على كوستاريكا 3 /صفر اليوم الثلاثاء في المباراة الدولية الودية التي جمعت بينهما في ملعب مدينة سويتا في أوساكا.

وجاءت المباراة ضمن استعدادات المنتخب الياباني لنهائيات كأس أمم آسيا المقررة في الإمارات مطلع العام المقبل.

وتقدم منتخب اليابان بهدف في الدقيقة 16 من ضربة رأس من شو ساساكي لمست جسد لاعب كوستاريكا براين أوفييدو وسكنت الشباك.

وفي الشوط الثاني سجل تاكومي مينامينو الهدف الثاني في الدقيقة 66 وتبعه جونيا ايتو بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة.