«التخطيط» تعلن عن الحاجة لمدير تنفيذي لـ«صندوق مصر»

أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ممثلة عن حكومة جمهورية مصر العربية اليوم الثلاثاء، عن الحاجة لتعيين مدير تنفيذي لـ"صندوق مصر" السيادي وذلك بعدد من الصحف ووسائل الإعلام المحلية والدولية، بحسب بيان من الوزارة.

وأشارت الوزيرة، دكتورة هالة السعيد، إلى أن الحكومة تهدف بذلك الإعلان لجذب أفضل الكوادر المصرية داخل مصر وخارجها فيما يخص مجالات سوق المال والاستثمار وادارة الصناديق لاختيار وتعيين مديراً تنفيذياً ذو كفاءة عالية لصندوق مصر.

وأضافت السعيد أن المدير التنفيذي المرتقب اختياره وتعيينه سيصبح بدوره مسؤولا عن بناء كيان اقتصادي قادر على إدارة وتنمية وتطوير الأصول والشركات التي يعهد للصندوق بالاستثمار فيها وذلك بهدف تعظيم قيمة تلك الأصول إلي جانب المساهمة في جذب الاستثمارات والعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية الحقيقية.

وأوضحت أنه من المتوقع صدور النظام الأساسي للقانون في أكتوبر القادم مضيفة أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تستعين بتحالف من عدد من المكاتب الاستشارية لتقديم الاستشارات فيما يخص بعض الإجراءات واللوائح الخاصة بإدارة المشروع وذلك للانتهاء من إعداد النظام الأساسي للقانون في الوقت المحدد له حيث سيتم عرضه على السيد رئيس مجلس الوزراء.

وتابعت السعيد أن صندوق مصر ستتم إدارته كمنشأة قطاع خاص هادفة للربح وفقا لأحدث وأفضل الأساليب العالمية في الاستثمار وإدارة المحافظ فضلا عن الحوكمة والشفافية موضحة أنه من المتوقع القيام بتعيين المدير التنفيذي للصندوق السيادي خلال شهرين.

والجدير بالذكر أن الصندوق يهدف لتعيين مدير تنفيذي يتمتع بخبرة عالمية طويلة في أسواق المال وعمليات بنوك الاستثمار وإدارة المحافظ والصناديق الاستثمارية في مختلف القطاعات إلى جانب ضرورة أن يتمتع بخبرة في التعامل مع المؤسسات الدولية والحكومية فضلا عن وجود الخبرة اللازمة في التعامل مع وسائل الإعلام والمؤسسات المحلية والدولية المختلفة حيث سيتقوم المدير التنفيذي بخلق وإدارة كيان متميز يضم أفضل الكوادر من حيث الخبرة والتنوع المهني والعملي وذلك وفقاً للأهداف المنشودة من صندوق مصر وبإتباع أفضل وأحدث الأساليب العالمية في الاستثمار والمسئولية الاجتماعية والبيئية والحوكمة والشفافية.

وتناول إعلان الحكومة بيانات ووسائل التقديم على المنصب وذلك من خلال ارسال السيرة الذاتية وخطاب ارفاق الى البريد الإلكتروني info@egyptfund.org وذلك في موعد أقصاه الخميس 27 سبتمبر الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة المحلى ليتم بعدها التواصل فقط مع المرشحين المحتملين لشغل المنصب.

ويشار إلى أن وزارة التخطيط كانت قد قامت بمعرفة وحدة متخصصة بها بالانتهاء من حصر الأصول غير المستغلة بـ15 محافظة حيث استطاعت الوحدة رصد أكثر من 2000 أصل غير مستغل ليتم الانتهاء من تقييم نحو 100 أصل بنهاية مارس المقبل بمعرفة لجنة وزارية للاستقرار على تلك الأصول.