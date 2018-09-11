كرواتيا تصطدم بإسبانيا في ظهورها الأول بعد المونديال

يلتقي المنتخب الإسباني، مع نظيره الكرواتي، وصيف كأس العالم الماضي، في التاسعة إلا الربع من مساء اليوم، الثلاثاء على ملعب مانويل مارتينيز فاليرو بمدينة إلش في إسبانيا، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الرابعة ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويدخل المنتخب الإسباني المباراة بعدما استطاع أن يقتنص ثلاث نقاط هامة بالعاصمة لندن على حساب المنتخب الإنجليزي بالفوز بهدفين مقابل هدف وحيد لمنتخب الأسود الثلاثة، ليتصدر الماتادور المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط.

على الجانب الآخر يدخل منتخب كرواتيا المباراة بعدما قدم أداءً رائعًا بكأس العالم روسيا 2018 قاده للوصافة بعد الهزيمة في المباراة النهائية أمام الديوك الفرنسية، ورغم الدافع الذي تعطيه هذه النتائج الإيجابية إلا أنها قد تكون حملًا ثقيلًا إذ أن المنتخب الكرواتي يتعين عليه أن يستمر على نفس مستواه الذي قدمه في المونديال.

الجدير بالذكر بأن هذه المباراة هي الأولى للناريون في دوري الأمم الأوروبية، على عكس المنتخب الإسباني والإنجليزي الذان خاضا أولى جولاتهم يوم السبت.

وكان الإسباني لويس إنريكي، المدرب الجديد للمنتخب الإسباني، قد استدعى 23 لاعبًا لقائمة منتخب لاروخا في لقائهم ضد المنتخب الكرواتي، وبالطبع لم يخل بالقوام الأساسي للمنتخب من حيث اللاعبين وكانت القائمة كالأتي:

في حراسة المرمى كلًا من دي خيا، كيبا أريزابالاجا، باو لوبيز.

بينما في الخط الخلفي فقد تم إستدعاء كلًا من داني كارفاخال، ناتشو فيرنانديز، سيرخيو راموس، ماركوس ألونسو، إينيجو مارتينيز، سيزار أزبيليكويتا، خوسيه لويز جايا.

وفي خط القوة بوسط ميدان الماتادور الإسباني سيرجيو بوسكيتس، سوسو، رودريجو هيرنانديز كاسكانتي، تياجو ألكانتارا، سيرجي روبيرتو، ماركو أسينسيو، ساؤول نيجويز، داني سيبايوس.

فيما سيقود خط الهجوم كلًا من إيسكو، راؤول ألبيول، ألفارو موراتا، رودريجو مورينو، ياغو أسباس.

ومن المتوقع أن يبدأ المنتخب الإسباني اللقاء بتشكيل مكون من:

دى خيا في حراسة المرمى.

رباعي في خط الدفاع: ماركوس ألونسو، سيرجو راموس، ناتشو ودانى كارفخال.

ثلاثي في وسط الملعب: ساؤول نيجويز، سيرجيو بوسكيتس وتياجو الكانتارا.

وفي الهجوم يلعب كلًا من: إيسكو، أسباس وماركو أسينسيو.

على الجانب الأخر يدخل المنتخب الكرواتي اللقاء بتشكيل مكون من:

لوفري كالينيتش في حراسة المرمى.

رباعي في خط الدفاع: بورنا باريسيتش، دوماجوي فيدا، ماتي ميتروفيتش وشيمي فرساليكو.

ثنائي إرتكاز: ماتيو كوفاتشيتش وميلان باديلي.

ثلاثي تحت رأس الحربة: إيفان بيريشيتش، لوكا مودريتش وماركو بجاكا.

وفي الهجوم يلعب ماركو ليفايا.

وفي باقي مباريات اليوم، يحل المنتخب البلجيكي ضيفًا ثقيلًا على نظيره الآيسلندي، فيما تستضيف البوسنا والهيرسك منتخب النمسا، ويلتقي منتخب المجر مع اليونان، وفنلندا مع إستونيا، بينما يلتقي منتخب سان مارينو مع لوكسمبورج، ومولدوفيا مع روسيا البيضاء.