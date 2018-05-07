أبوتريكة يحيي ذكرى ميلاد المايسترو «صالح سليم»

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أحيا محمد أبوتريكة نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق ذكرى ميلاد الراحل صالح سليم أسطورة القلعة الحمراء.

وغرد تريكة عبر حسابه الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» بمقولة من أقوال المايسترو حيث كتب:" (البطولات مهما غابت عن النادي الاهلي هترجع إنما المبادئ اذا ذهبت لن ترجع ) رحم الله الكابتن صالح سليم".

البطولات مهما غابت عن النادي الاهلي هترجع إنما المبادئ اذا ذهبت لن ترجع ))رحم الله الكابتن صالح سليم — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) September 11, 2018

وتحل اليوم ذكرى ميلاد الراحل صالح سليم، أحد رموز النادي الأهلي، حيث ولد فى 11 سبتمبر 1930، ووافته المنية يوم 6 مايو 2002.

وكان النادي الأهلي قد احتفى عبر صفحته الرسمية على تويتر بذكرى ميلاد الراحل صالح سليم .. تابع التفاصيل.