الجهات الرقابية تحقق في بلاغ بوجود مخالفات مالية بمستودعات البترول في قنا

حصلت "الشروق" على مذكرة مرسلة كبلاغ لإحدى الجهات الرقابية بمحافظة قنا، مرسلة من الكيميائي مدير عام مساعد مستودعات التعاون للبترول بجنوب الصعيد، يتهم فيها مدير عام منطقة قبلي بشركة التعاون للبترول، بعدد من المخالفات المالية والإدارية وعدم متابعة وتنفيذ أعمال هامة خاصة بالسلامة والصحة المهنية في المستودعات، ما ينذر بكوارث ومخاطر جسيمة في هذا القطاع الاستراتيجي.

وبينت المذكرة، التي تعد بلاغا للجهات الرقابية، أن مدير عام المنطقة تسبب في ضياع أصل من أصول الشركة وهو مستودع نجع حمادي، الذي كان يعد محطة خدمة كان بها تنكات وطلمبات تم إزالتها، وهي حاليا أرض منتزعة، والذي تقدر قيمته المادية بنحو 100 مليون جنيه وهي عبارة عن مساحة 3150 مترا مربعا، كما سهل منذ 3 سنوات لأحد المديرين بمنطقة أسيوط الاستيلاء على ما يقرب من نصف مليون جنيه ونجحت الرقابة الإدارية في استردادها.

وحذرت المذكرة، التي يتم التحقيق فيها، من تعرض مستودعات الشركة بمحافظتي قنا وأسوان لتهديدات ومخاطر الحرق أو أية أعمال إرهاب، وذلك نظرا لعدم توفير وتنفيذ متطلبات الجهات الأمنية المختلفة ومنها عدم وجود نظام للإطفاء الذاتي، ولا بوابات إلكترونية، ولا منظومة للكاميرات في الأماكن الحيوية أو حتى مستشعرات ردارية وكاميرات مراقبة، وعمل بوابات طوارئ وإنهاء بنود التفتيش الوقائي وعدم توفير أجهزة معامل للمراقبة على الجودة.

وأشارت المذكرة، إلى أن صدور قرار من هيئة الرقابة الإدارية منذ سنوات بعدم تعيين مدير منطقة قبلي بالشركة في أي منصب قيادي، ورغم عدم تثبيته في المنصب، إلا أنه يمارس اختصاصات المدير العام كاملة ما يعد مخالفة إدارية جسيمة.

وتمتلك شركة التعاون للبترول 4 مستودعات في جنوب الصعيد اثنين في قنا وآخران في أسوان أكبرها مستودع قنا الرئيسي الذي يمد محافظتي قنا والأقصر بحوالى 80% من المواد البترولية المختلفة موزعة على محطات التعاون ويمد باقي الشركات بحصص تموينية.