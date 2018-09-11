رئيس مدينة شبرا الخيمة يتابع بالوعات تصريف مياه الأمطار

تابع اللواء مجدي الوصيف، رئيس مدينة شبرا الخيمة، أعمال تطهير وتسليك بالوعات الصرف الصحي والتأكد من أغطيتها وعمل الإصلاحات اللازمة، وذلك في إطار تعليمات الدكتور علاء عبد الحليم، محافظ القليوبية، بضرورة عمل الاستعدادات اللازمة لمواجهة فصل الشتاء وموسم الأمطار.

وقال رئيس المدينة، في بيان له اليوم، إنه قام بالمرور على البالوعات الموجودة بشارع جمال عبد الناصر بنزلة كوبري عرابي اتجاه شارع 15 مايو ومطلع كوبري عرابي ونفق شبرا البلد أسفل المظلات، وتلاحظ وجود فتحة لتسريب مياه الأمطار بجوارها كابلات كهرباء بنفق شبرا البلد، وعلى الفور تم الاتصال بمسؤولي الإدارة الهندسية بحي غرب لرفع تلك الكابلات تفاديا لأية حوادث قد تنتج عنها.

كما قام بالمرور على البالوعات الموجودة بنفق محمد علي بميدان المؤسسة، وتلاحظ وجود غرفة للصرف الصحي بالحديقة الموجودة بجوار النفق غير مغطاة ومملوءة بالمخلفات؛ فوجه على الفور مسؤول الصرف الصحي إلى ضرورة تنظيف تلك الغرفة وتغطيتها حفاظا على سلامة المارة.

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