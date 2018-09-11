محافظ الشرقية يفتتح مدرسة «بايرلي الكبيرة» بتكلفة 3 ملايين و850 ألف جنيه

افتتح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الثلاثاء، مدرسة "بايرلي الكبيرة" التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية، بتكلفة إجمالية 3 ملايين و850 ألف جنيه.

حضر الافتتاح اللواء يسري عبد الله رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، واللواء حسين الجندي السكرتير العام، وحامد هبيلة السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات التنموية، ورمضان عبد الحميد وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، والمهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية، وعدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وقال المهندس أحمد مرسي، مدير هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية، إن مدرسة مُقامة على مساحة ألفين و575 مترا مربعا، ومكونة من 4 طوابق تضم 11 فصلًا مدرسيًا، وأصبحت جاهزة لاستقبال الطلاب في بداية العام الدراسي الجديد.

من جانبه، تجول المحافظ داخل المدرسة الجديدة، مشددا على ضرورة سد العجز في التخصصات داخل المدرسة لضمان تقديم تعليم جيد للطلاب، قبل أن يسجل كلمة في سجل الزيارات، متمنيًا عاما دراسيا سعيدا للطلاب، مؤكدًا ضرورة التزود بالعلم والمعرفة لبناء جيل قادر على العمل والعطاء.

وأضاف محافظ الشرقية، أنه تم الانتهاء من الاستعدادات اللازمة لاستقبال العام الدراسي الجديد، حيث إنه من المقرر دخول 98 مدرسة الخدمة التعليمية لهذا العام بتكلفة 506 ملايين و600 ألف جنيه، بالإضافة إلى مدرسة "المتفوقين" بمدينة الزقازيق، و3 مدارس على النموذج الياباني ستدخل الخدمة هي الأخرى خلال العام الدراسي الجديد.