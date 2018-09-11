إزالة 53 حالة تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ببلطيم

أزالت مدينة بلطيم 53 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك بالتنسيق مع قوات الأمن بمركز شرطة بلطيم، ومديرية أمن كفر الشيخ.

وقال المهندس طلعت عبد القادر رئيس مدينة بلطيم، إنه تم إزالة 47 حالة تعدي على أملاك الدولة من أكشاك ومقاهي وفرش بائعين وأخشاب وغيرها من التعديات المختلفة، بشوارع أحياء بلطيم وشارع بورسعيد وسوق الأسماك، وحي النصر، وحي مجلس المدينة ومركز الشرطة، وحي سوق الجملة ومنطقة البنك الأهلي.

وأضاف في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أنه تم إزالة 6 حالات تعدي بالبناء على الأراضي الزراعية بقرى بر بحري وقرية سوق الثلاثاء وقرى البنائين والعتارسة والربع، مشيرا إلى مصادر مواد البناء المستخدمة والتحفظ على المعدات المستخدمة بعمليات البناء المخالف.