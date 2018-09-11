إيران تلجأ إلى الوحدات العائمة لتخزين النفط مع تراجع الطلب

بدأت إيران تخزين نفطها في أسطول الناقلات العملاقة التابع لها مجددًا، بعد أن أجبرت العقوبات الأمريكية الحكومة الإيرانية على إعادة تفعيل استراتيجية كانت قد لجأت إليها في ظل ظروف مماثلة سابقة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية، أن تخزين النفط الخام في وحدات عائمة أمام السواحل الإيرانية يمثل إشارة إلى فعالية العقوبات الجديدة التي قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على قطاع النفط الإيراني. ورغم أن العقوبات الأمريكية ستدخل مرحلة التطبيق الكامل في مطلع نوفمبر، فإن الدول المستوردة للنفط الإيراني بما في ذلك فرنسا وكوريا الجنوبية بدأت بالفعل تقليص مشترياتها منه بشدة.

ونقلت الوكالة عن "هاري تيشلينجوريان" رئيس إدارة تحليل أسواق السلع في مجموعة "بي.إن.بي باريبا" المصرفية من لندن "يمكننا توقع زيادة تخزين النفط الإيراني في الوحدات العائمة مع تزايد تأثير العقوبات الأمريكية خلال الشهور المقبلة".

وحتى الآن فإن أغلب هذه السفن التي تحمل نفط ينتظر المشترين وكلها مملوكة لإيران تحمل النفط لمدة أسابيع قليلة قبل إيجاد مشترين، وليس لشهور كما كان الحال أثناء فترة العقوبات الدولية السابقة على إيران من 2012 إلى 2016.