ضبط هارب من 15 حكما قضائيا لتنقيبه عن الآثار في قرية بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع شرطة السياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، من ضبط عاطل هارب من 15 حكما قضائيا؛ لتنقيبه عن الآثار أسفل منزله بقرية طاروط بالزقازيق.

تلقى اللواء عبدالله خليفة مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود معلومات لشرطة السياحة والآثار بقيام «إسماعيل.ف»، عاطل، بالتنقيب عن الآثار أسفل منزله بقرية طاروط التابعة لدائرة مركز الزقازيق.

تم ضبط المتهم، فيما تبين قيامه بالحفر لعمق 15 مترًا تنتهي بسرداب تحت الأرض، تبين أن المتهم مطلوب للتنفيذ عليه في 15 حكما قضائيا. تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.