يحتفل المصريون، اليوم الثلاثاء، بحلول رأس السنة الهجرية، وهو أحد أيام المناسبات، التي يطلق عليها بشكل شعبي «مواسم»، أي الأيام التي يتم تخصيص لها أنواع معينة من الطعام.

وفيما يلي أشهر أنواع الأطعمة التي يتناولها المصريون في المواسم:

1- المبروم أو الكسكسي:

وهي عبارة عن عجين يصنع من الدقيق، ويخرج في النهاية أشبه بشكل مبروم، وهو من أشهر الأكلات المفضلة لدى المصريين في المواسم.

2- المخروطة:

يتم صنعها من العجين على هيئة شرائط، تشبه المكرونة.

3- البط أو الوز

ترتبط المواسم لدى المصريين عادةً بتناول البط أو الطيور عامة، موصولاً إلى اللحوم في بعض المواسم مثل عيد الأضحى.

4- الرقاق باللحم أو الجلاش

يفضل كثير من المصريين صنع صواني من الرقاق أو الجلاش المحشو باللحم المفروم بجوار اللحوم.

5- عجينة القرص مثل كفتة الأرز

تنتشر في بعض محافظات الوجه البحري، ويتم صنعها من خليط من الأرز واللحم المفروم، ويتم تشكيلها على هيئة "قرص دائرية"، ثم غمسها في البيض وتحميرها في الزيت.

6- عاشوراء

نوع من أنواع الحلوى، التي يشتهر المصريين بتناولها في مناسبة رأس السنة الهجرية، وهي عبارة عن "غلة" ممزوجة باللبن، ويتم تزيين وجهها بالمكسرات.

7- الفسيخ والرنجة في شم النسيم

يميل المصريون إلى تناول هذه الأطعمة بشكل خاص في موسم "شم النسيم"، ومعها يتم تلوين البيض والرسم عليه كمظهر من مظاهر الاحتفال.

8- الفطير المشلتت

اعتاد كثيرون على صنع الفطير المشلتت، في رأس السنة الهجرية، كنوع من البهجة والاحتفال، ولكن مع ضيق الوقت تقلّصت هذه العادة إلى حد كبير.

9- الرقاق باللبن:

يحب البعض صنع أطباق الرقاق باللبن في صباح الأعياد.