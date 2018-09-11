عدد الوظائف الخالية في أمريكا يسجل مستوى قياسي

أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية، الصادرة اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الوظائف الخالية في الولايات المتحدة خلال يوليو الماضي إلى مستوى قياسي جديد، في حين وصلت نسبة العمال الذين تركوا وظائفهم خلال الشهر إلى أعلى مستوى لها منذ 2001، وهو ما يمثل مؤشرًا إضافيًا على تعافي سوق العمل مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأجور.

وبحسب نتائج "مسح الوظائف الخالية وتدوير قوة العمل" المنشورة اليوم، فقد وصل عدد الوظائف الخالية خلال يوليو الماضي إلى 6.94 مليون وظيفة بزيادة قدرها حوالي 120 ألف وظيفة عن العدد المسجل في يونيو الماضي وكان 6.82 مليون وظيفة.

وفي الوقت نفسه وصلت نسبة العمال الذين تركوا وظائفهم خلال يوليو الماضي 2.4% مقابل 2.3% خلال يونيو الماضي وهو أعلى مستوى لها منذ 17 عامًا.