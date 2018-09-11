سعد الحريري: مرتكبو جريمة قتل والدي سيدفعون الثمن عاجلا أم آجلا

أعرب رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، عن أمله في أن ينال مرتكبو جريمة قتل والده رفيق الحريري عقابهم، مضيفًا: «قتلة والدي سيدفعون الثمن عاجلًا أم آجلًا».

وقال في تصريحات تليفزيونية عرضتها فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، إنه يتعامل مع هذه القضية من موقعه كمسؤول، يحرص على حماية الدولة واللبنانيين.

وأضاف أن والده كان يسعى لتحقيق الازدهار والبناء والاستقرار في لبنان، متابعًا: «هذا ما أنا أسعى أيضًا لتحقيقه، فبالتأكيد هناك أمور كثيرة أتأثر بها في هذه القضية، لكني أنظر لمصلحة البلد».

وبدأت اليوم الثلاثاء، الجلسات الختامية للمحكمة الدولية بـ«لاهاي»، لمحاكمة المتهمين بقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري.