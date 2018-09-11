موسكو: لا يمكن التسامح مع بقاء بؤرة إرهابية في إدلب

أكد سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، أنه لا يمكن التسامح مع بقاء بؤرة إرهابية في محافظة إدلب السورية والسماح للإرهابيين بالتخفي وإعادة ترتيب صفوفهم.

وقال ريابكوف للصحفيين اليوم الثلاثاء:"إن العسكريين الروس يدرسون الوضع العملياتي على مدار الساعة في إدلب، ويجرى تبادل المعلومات المعنية مع الزملاء في تركيا وسوريا".

وأضاف :"لدينا اتصالات أيضا مع العسكريين الأمريكيين لتجنب الحوادث"، مشددًا على أنه لا يمكن التسامح مع بقاء هذه البؤرة الإرهابية في إدلب.

ولفت ريابكوف إلى أن بلاده تقدم حقائق محددة تشير لتحضير استفزاز باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، موضحًا أن الغرب يتجاهل ذلك، قائلًا :"إن الحوار مع الولايات المتحدة حول سوريا قائم وسيستمر الأسبوع الجاري".