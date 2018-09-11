«سكرتير البابا»: الكنيسة الكاثوليكية تعاني من «11 سبتمبر» الخاصة بها

قال مسؤول كبير في الفاتيكان، اليوم الثلاثاء، إن الكنيسة الكاثوليكية تشهد "أحداث 11سبتمبر" الخاصة بها مع هجمة فضائح الإساءة الجنسية التي اجتاحت صفوفها.

وأدلى بهذه التصريحات رئيس الأساقفة الألماني جيورج جينسفاين، سكرتير البابا المتقاعد بنديكت السادس عشر، ومحافظ الأسرة البابوية في عهد البابا فرنسيس، في خطاب أمام البرلمان الإيطالي.

وأشار جينسفاين، إلى ذكرى اليوم "المأساة الرهيبة" لهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية التي استهدفت الولايات المتحدة ، عندما اختطفت أربع طائرات ركاب واستُخدمت لاستهداف مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك والبنتاجون ، خارج واشنطن.

وقال جينسفاين "اليوم ، تبدو الكنيسة الكاثوليكية أيضاً متحيرة مع أحداث 11 سبتمبر الخاصة بها" ، مشيراً إلى الكشف الأخير عن التحرشات الجنسية في ولاية بنسلفانيا الأمريكية.