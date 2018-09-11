10 ضوابط وضعتها «الصحة» لاستخدام «سيفترياكسون»

نشرت نقابة الصيادلة، إصدار من مركز اليقظة الصيدلية بالإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بوزارة الصحة، عن ضوابط استخدام مادة «السيفترياكسون»، التي أطلقت النقابة تحذيرا من تسببها في مضاعفات خطيرة لبعض المرضي اللذين لم يجروا اختبار حساسية.



وحدد المركز 10 ضوابط لاستخدام هذه المادة:



1- عند الحقن الوريدي يتم حل 1 جم من المادة في 10 مل من ماء حقن، ويتم إعطاؤه على مدى خمس دقائق، إما مباشرة في الوريد أو عبر التنقيط الوريدي.



2- يمكن إعطاء «سيفترياكسون» عبر التنقيط الوريدي على مدى 30 دقيقة وهي الطريقة المثلى، أو الحقن الوريدي ببطء على مدى خمس دقائق، ويفضل في أوردة كبيرة أو عن طريق الحقن العضلي.



3- يتم استخدام الحقن العضلي في حالة عدم إمكانية الحقن الوريدي.



4- للجرعات أكثر من 2 جم يتم استخدام الحقن الوريدي.



5- لا يتم استخدام المحاليل أو المذيبات المحتوية على الكالسيوم مثل محلول رينجر، لحل حقن السيفترياكسون أو لتحفبف المحلول المعد للحقن الوريدي.



6-عند استخدام السيفترياكسون للوقاية قبل بعض العمليات، يجب إعطاء السيفترياكسون قبل 30 -90 دقيقة قبل العملية.



7- بالنسبة لحديثي الولادة، يجب إعطاء الجرعة على مدة أكثر من 60 دقيقة لتقليل الخطر المحتمل للاعتلال الدماغي.



8- عند الرضع والأطفال أقل من 12 سنة، ينبغي إعطاء جرعات 50 مجم عن طريق الحقن البطيء في الوريد لمدة لا تقل عن 30 دقيقة.



9- سفترياكسون ممنوع لحديثي الولادة الذين لا تتجاوز أعمارهم 41 أسبوع من عمر الطمث (عمر الحمل + العمر الزمني)



10- يجب عدم استخدام مخففات الكالسيوم المحتوية على الكالسيوم، لإذابة بودرة السيفترياكسون.