اليابان تعتذر عن عرض لدولفين «حبيس» خلال فعاليات كأس العالم للشراع

اعتذر الاتحاد الياباني للشراع اليوم الثلاثاء، عن عرض لدولفين حبيس في إطار فعاليات بطولة كأس العالم للشراع هذا العام.

وقدم رئيس الاتحاد هيروبومي كونو اعتذارا بعد أن أثار عرض الدولفين يوم الأحد انتقادا حادة من المشاركين في البطولة.

وانطلق العرض في حفل افتتاح البطولة هذا العام في مدينة إينوشيما، التي تستضيف منافسات الشراع خلال دورة الألعاب الأولمبية القادمة "طوكيو 2020".

وقال كونو: "معاملة الدلافين تختلف على أساس الدولة والأشخاص، ولكن إذا كان بعض الأشخاص قد شعروا بعدم ارتياح للعرض ، فأود أن أقدم اعتذارا، أعترف أنها مسألة حساسة".

كما كتب لوك بيشنس ،وهو بطل بريطاني في رياضة الشراع حاصل على ميدالية فضية في أولمبياد لندن 2012، أيضا على تويتر :"لا يمكن أن يصيبني ارتباك أكثر من هذا الذي أصابني به ما شاهدته . نحن بحارة ، وهي بوضوح رياضة (خضراء)".

ومنذ عقود من الزمن، تواجه اليابان انتقادات على المستوى الدولي بسبب صيد الدلافين في بلدة تايجي وبرنامج صيد الحيتان.