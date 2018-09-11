«الدفاع الروسية»: انطلاق مناورات «الشرق-2018» العسكرية الكبرى

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق مناورات «الشرق-2018» العسكرية، والتي تعد الأكبر في تاريخ الجيش الروسي منذ 37 عاما.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية، على موقعها الإلكتروني، فيديو يوثق انطلاق المناورات في أقصى الشرق الروسي، التي تشارك فيها عشرات الآلاف من القطع والآليات العسكرية.

ويظهر الفيديو عددا كبيرا من الدبابات والمقاتلات والسفن الحربية وأنظمة الدفاع الجوي الصاروخية التي تشارك في المناورات.

ووفقا لموقع «روسيا اليوم»، فإنه من المقرر أن تستمر المناورات لمدة أسبوع. ويشارك فيها نحو 300 ألف عسكري، و1000 طائرة حربية، و36 ألف آلية عسكرية مختلفة، إضافة إلى 80 قطعة بحرية.

كان ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، قال الشهر الماضي إن الحفاظ على القدرات الدفاعية لروسيا «مطلوب وليس له بديل»؛ لأن القوى المنافسة غالبا ما تكون عدوانية وغير ودية.

وفي العام الماضي، أجرت روسيا سلسلة من التدريبات العسكرية في مناطقها الغربية. وأثارت مناورات غرب روسيا مخاوف من جانب حلف شمال الأطلسي «ناتو» من أن روسيا يمكن أن تعد استراتيجيات للهجوم، خاصة ضد دول البلطيق السوفيتية السابقة (إستونيا، ولاتفيا، وليتوانيا)، وهي أعضاء في الناتو.