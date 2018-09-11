مقتل شخصين في إيطاليا وتفشي الالتهاب الرئوي يطال أكثر من 200 شخص

قال مسؤول صحي إقليمي الثلاثاء إن شخصين لقيا حتفهما إثر تفشي الالتهاب الرئوي في شمالى إيطاليا ، الذي أصاب أكثر من 200 مريض.

وتفشى المرض بمقاطعتي بريشيا ومانتوا، في منطقة تبعد نحو 100-120 كيلومتر شرقى ميلانو وتمتد إلى 60 كيلومترًا جنوب بحيرة جاردًا، وهي منتجع شهير للسياح الألمان.

وقال جوليو جاليرا، المسؤول الصحي الإيطالي، إنه تم تأكيد حدوث ما مجموعه 235 حالة إصابة بالتهاب رئوي من بينها 12 شخصًا مصابًا بالتهاب داء الفيالقة وهو نوع خطير من الالتهاب الرئوي، منذ 2 سبتمبر، ووفاة شخصين.

وأبلغ جاليرا، وهو عضو في حكومة لومبارديا الإقليمية والمسؤول عن الخدمات الصحية، البرلمان الإقليمي بشأن تلك الأزمة.