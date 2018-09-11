محافظ البحيرة يتفقد سير العمل بالمشروعات الخدمية في دمنهور

قام اللواء هشام آمنه، محافظ البحيرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بجولة ميدانية بمدينة دمنهور؛ لتفقد سير العمل بالمشروعات الخدمية المقدمة للمواطنين في شتى المجالات والوقوف على معدلات ونسب التنفيذ ومستوى جودة المواصفات الفنية ورصد شكاوى واحتياجات المواطنين.



حيث تفقد المحافظ أعمال الرصف بطريق «دمنهور- دسوق»، وتبين توقف العمل في المنطقة المحصورة ما بين نزلة كوبري دمنهور العلوي أبو حصيرة ومزلقان غربال لفترة تجاوزت عام وثلاث شهور، وشدد بسرعة إنهاء تلك الأعمال خلال مدة أقصاها أسبوع بدءا من اليوم.



ووجه المحافظ تعليماته لرئيسة الهيئة العامة للطرق بالتنسيق مع شركات المرافق العامة (الكهرباء والمياه والغاز)، مشيرًا إلى أنه سيعاود المرور على تلك المنطقة للتأكد من تنفيذ تلك الأعمال وفقا للمواصفات الفنية خلال أيام.



وشدد على ضرورة رفع أعمدة الكهرباء الهوائية بالمدينة وتنفيذها بكابلات أرضية قبل البدء في أعمال الرصف ونفس الشيء بالنسبة لأي شارع يتم رصفه حديثا في المدينة، وكلف المكتب الفني بمتابعة أعمال الرصف بشكل يومي.