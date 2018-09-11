إنبي يجدد عقد الحلواني حتى 2023

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أعلن مسؤولو نادي إنبي، تجديد عقد ظهير أيسر الفريق البترولي عمرو الحلواني لمدة 5 مواسم قادمة.

ووقع الحلواني على عقود تجديد تعاقده مع إنبي على بياض، حسبما أكد عبد الناصر محمد مدير الكرة للفريق البترولي.

جدير بالذكر أن فريق إنبي يستعد لخوض مباراته المرتقبة أمام الإسماعيلي، والمقرر لها يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل الفريق البترولى المركز العاشر بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 6 نقاط، بعد الفوز فى مباراتين والهزيمة فى 3 مباريات، سجل لاعبيه 8 أهداف وسكنت شباكه 9 أهداف.