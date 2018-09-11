الصين ترحب بالتطورات الأخيرة في العلاقات بين أمريكا وكوريا الشمالية

أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، ترحيبها بالتطورات الأخيرة في العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شوانج اليوم خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على الخطاب الذي أرسله زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن عقد قمة ثانية بينهما، وإبداء البيت الأبيض رغبته في عقد هذه القمة.

وقال جينج شوانج "إن الصين ترحب بهذا التطور، وتؤكد أن الحوار ومحادثات السلام والتسوية السياسية في شبه الجزيرة الكورية تطلع مشترك للمجتمع الدولي، معربا عن أمل بلاده في أن ينفذ الجانبان الأمريكي والكوري الشمالي التوافقات التي توصل إليها الزعيمان وصولا لهدف نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية".

وتؤكد الصين التزامها الدائم بتحقيق هدف نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وحماية السلام والاستقرار في المنطقة وتسوية المشكلات عن طريق الحوار والتشاور، كما أعربت في أكثر من مناسبة استعدادها للعمل مع الأطراف المعنية، والقيام بدور بناء حيال التسوية السياسية لقضية شبه الجزيرة الكورية.