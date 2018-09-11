دريد لحام يفتتح الدورة الـ34 لمهرجان الإسكندرية السينمائى بـ«دمشق ــ حلب»

أعلن مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، عن اختيار الفيلم السورى « دمشق ــ حلب» بطولة دريد لحام وإخراج باسل الخطيب ليكون فيلم افتتاح الدورة الـ34 والتى تحمل اسم الفنانة نادية لطفى، وتعقد فى الفترة من 3 إلى 8 أكتوبر المقبل.

يروى الفيلم حكاية رحلة افتراضية فى حافلة لنقل الركاب، بين دمشق وحلب تجتمع ثلة من الناس مختلفى التوجهات والأعمار

والأهواء، بحيث تشكل صيغة ما عن المجتمع السورى، بما يحمله من تنوع وتعدد فى طيف بنيته الاجتماعية، ف «عيسى» مذيع سابق يسافر إلى حلب لزيارة ابنته، وفى الحافلة يتضافر جزء من مصيره مع مصائر من وجدهم هناك، وآخرون كانوا على تماس مع هذه الرحلة، وبأسلوب الكوميديا الساخرة يسير الفيلم فى خطاه كاشفا إيجابيات وسلبيات تعترى بعض تصرفات هؤلاء.

ومن جانبه أكد مخرج الفيلم باسل الخطيب أن الفيلم يعد بمثابة مرآة لحياة السوريين اليوم، كما يعكس تناقضات الحياة بسوريا وكل اللحظات الغرائبية والسريالية التى نراها أثناء سيرنا فى الشارع، فهى لحظات نعيشها، كما أن الفيلم مستوحى من هذه الغرائب الموجودة فى الواقع، التى نحاول أن نعكسها خلال فيلم سينمائى ملىء بأحداث وشخصيات معينة.

وأضاف الخطيب أن الفيلم يشكل حالة عبور من محطة إلى محطة أخرى، ومن حالة نفسية وأفكار معينة إلى حالة نفسية أخرى وأفكار مختلفة تماما، كما يرصد هذا العبور الإنسانى والوجدانى ضمن حكاية مشوقة وجاذبة وقريبة إلى القلب، ليكون الانتصار فى النهاية للقيمة الإنسانية التى تسلط الضوء على النبل.

ومن المقرر حضور بعض أبطال العمل لفعاليات المهرجان ومنهم دريد لحام، وسلمى المصرى، وصباح جزائرى، وكندة حنا ومعهم المخرج باسل الخطيب.

كما يشارك فى بطولة الفيلم بسام لطفى، وعبدالمنعم عمايرى، وشكران مرتجى، وأحمد رافع، ونظلى الرواس، وربا الحلبى، وعلاء قاسم وعاصم حواط، سيناريو تليد الخطيب ومن إخراج باسل الخطيب وهو من إنتاج المؤسسة العامة للسينما.