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الإسماعيلي مُهدد بفقدان صادق أمام إنبي

الشروق
نشر فى : الثلاثاء 11 سبتمبر 2018 - 11:34 م | آخر تحديث : الثلاثاء 11 سبتمبر 2018 - 11:38 م

 يسابق محمد صادق جناح الإسماعيلي الزمن، للحاق بمواجهة الدراويش المقبلة أمام إنبي وذلك يوم الخميس المقبل ضمن الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان محمد صادق تعرض للإصابة خلال مران الإسماعيلي أمس، بشد في العضلة الضامة "تابع التفاصيل".

وأدى اللاعب الدولي تدريبات تأهيلية، من ضمنها القفز على الحواجز بالإضافة للجرى حول الملعب تحت إشراف ياسين بوعصيدة مخطط أحمال الفريق.

يذكر أن صادق انضم للقائمة التي أعلنها الجزائري خير الدين مضوي المدير الفني للدراويش استعدادُا لإنبي "تابع التفاصيل"، على أن يتم تحديد موقف صادق النهائي يوم الأربعاء المقبل.


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