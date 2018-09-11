استطلاع: نسب تأييد اليابانيين لحكومة «آبي» ترتفع إلى 41%

أفاد استطلاع للرأي بأن نسب تأييد حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بين اليابانيين ارتفعت بمقدار ثلاث نقاط مئوية إلى 41%.



جاء ذلك بحسب نتائج الاستطلاع الذي أجرته صحيفة «آشاي» بين يومي الثامن والتاسع من سبتمبر الجاري، وفقا لوكالة بلومبرج الإخبارية.



وتراجعت نسب رفض الحكومة بمقدار ثلاث نقاط مئوية إلى 38%.



وبسؤالهم عمن يستحق أن يصبح الزعيم القادم للحزب الليبرالي الديمقراطي، أجاب 39% ممن شملهم الاستطلاع بان آبي يستحق ذلك ، بارتفاع قدره 7 نقاط مئوية عن آخر استطلاع للرأي، فيما أجاب 27% أن وزير الدفاع شيجيرو إشيبا يستحق ذلك، بارتفاع قدره نقطة مئوية واحدة عن آخر استطلاع.