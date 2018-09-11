«فلورنس» يجبر 3 ولايات أمريكية على إعلان حالة الطوارئ

اشتدت قوة العاصفة فلورنس لتتحول إلى إعصار كبير فوق المحيط الأطلسي مصحوب برياح سرعتها 195 كيلومترا في الساعة.



وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، وفقا لقناة «سكاي نيوز» الفضائية، مساء الإثنين، إن الإعصار المصنف من الدرجة الرابعة يبعد نحو ألفي كيلومتر إلى الشرق والجنوب الشرقي من كيب فير بولاية نورث كارولاينا.



ودفع الإعصار فلورنس حكام ولايات فرجينيا ونورث كارولاينا وساوث كارولاينا إلى إعلان حالة الطوارئ، وطلبوا من السكان الاستعداد لعاصفة خطيرة.



وأضاف المركز الوطني للأعاصير أن رياح الإعصار القوية قد تضرب نورث وساوث كارولاينا بحلول مساء الإثنين، ومن المرجح أن يصل إلى بر الولايتين يوم الخميس، تعقبه أمطار غزيرة قد تسبب سيولا في أكثر أنحاء جنوب شرق الولايات المتحدة.