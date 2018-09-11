استطلاع: نسب تأييد اليابانيين لحكومة «آبي» ترتفع إلى 41%

أفاد استطلاع للرأي بأن نسب تأييد حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، بين اليابانيين، ارتفعت بمقدار 3 نقاط مئوية إلى 41%.
جاء ذلك بحسب نتائج الاستطلاع الذي أجرته صحيفة «آشاي» بين يومي 8 و9 سبتمبر الجاري، وفقا لوكالة «بلومبرج» الإخبارية.
وتراجعت نسب رفض الحكومة بمقدار 3 نقاط مئوية إلى 38%.
وبسؤالهم عمن يستحق أن يصبح الزعيم القادم للحزب الليبرالي الديمقراطي، أجاب 39% ممن شملهم الاستطلاع بأن «آبي» يستحق ذلك، بارتفاع قدره 7 نقاط مئوية عن آخر استطلاع للرأي، فيما أجاب 27% أن وزير الدفاع شيجيرو إشيبا يستحق ذلك، بارتفاع قدره نقطة مئوية واحدة عن آخر استطلاع.