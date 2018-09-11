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استطلاع: نسب تأييد اليابانيين لحكومة «آبي» ترتفع إلى 41%

طوكيو - د ب أ:
نشر فى : الثلاثاء 11 سبتمبر 2018 - 10:37 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 11 سبتمبر 2018 - 10:37 ص

أفاد استطلاع للرأي بأن نسب تأييد حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، بين اليابانيين، ارتفعت بمقدار 3 نقاط مئوية إلى 41%.

جاء ذلك بحسب نتائج الاستطلاع الذي أجرته صحيفة «آشاي» بين يومي 8 و9 سبتمبر الجاري، وفقا لوكالة «بلومبرج» الإخبارية.

وتراجعت نسب رفض الحكومة بمقدار 3 نقاط مئوية إلى 38%.

وبسؤالهم عمن يستحق أن يصبح الزعيم القادم للحزب الليبرالي الديمقراطي، أجاب 39% ممن شملهم الاستطلاع بأن «آبي» يستحق ذلك، بارتفاع قدره 7 نقاط مئوية عن آخر استطلاع للرأي، فيما أجاب 27% أن وزير الدفاع شيجيرو إشيبا يستحق ذلك، بارتفاع قدره نقطة مئوية واحدة عن آخر استطلاع.


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