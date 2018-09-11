محافظ بورسعيد يلتقي برموز الجالية اليونانية في بورسعيد

التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، بوفد يمثل رموز الجالية اليونانية المقيمين في المحافظة حتى الآن ورحب المحافظ بوجودهم واستمرارهم على أرض بورسعيد وأنهم أصبحوا في حكم أبناء المحافظة بعد هذه السنوات الطويلة.

واستمع محافظ بورسعيد إلى مطالب رموز الجالية والخاصة بوجود بعض الإشغالات حول الكنيسة اليونانية، إضافة إلى تجديد وحل بعض المشكلات الإدارية الخاصة بمنطقة المقابر اليونانية وبعض الأوضاع المتعلقة بينهم وبين المدرسة اليونانية ووعد المحافظ بحل هذه المشكلات.

وقدم أعضاء الوفد الشكر للمحافظ وأعربوا عن تقديرهم للجهود التي تبذل للنهوض بالمحافظة وإعادة بورسعيد لسابق عهدها كواحدة من أجمل مدن البحر المتوسط.