أسينسيو يسجل هدفه الأول مع المنتخب الإسباني بتسدية رائعة

سجل ماركو أسينسيو، نجم المنتخب الإسباني ولاعب ريال مدريد ثاني أهداف منتخب بلاده أمام نظيره الكرواتي ضمن المباراة التي تجمع المنتخبين ضمن الجولة الثانية من دوري الامم الأوروبية، والتي تقام حاليا على ملعب مانويل مارتينيز فاليرو، بمدينة إلتشي الإسبانية.

هدف أسينسيو في مرمى كرواتيا أصبح أول أهدافه الدولية مع المنتخب الأول، بعدما شارك في 17 مباراة مع "لاروخا".

وساهم أسينسيو في تسجيل الهدف الثالث لمنتخب إسبانيا بعدما سدد كرة قوية جاءت في القائم، ثم ارتدت في جسد الحارس كالينيتش، ليحتسب الهدف لصالح "لاروخا"، ولكن عن طريق الحارس الكرواتي بالخطأ في مرماه.

وانتهى الشوط الأول بين المنتخبين بتقدم إسبانيا بثلاثة أهداف دون رد.