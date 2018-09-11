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هيئة متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية تعقد اجتماعا برئاسة السعودية

كتبت -سنية محمود
نشر فى : الثلاثاء 11 سبتمبر 2018 - 7:39 م | آخر تحديث : الثلاثاء 11 سبتمبر 2018 - 7:39 م

عقدت هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات التابعة للقمة العربية، اجتماعًا لها اليوم، على المستوى الوزاري، برئاسة وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، وبمشاركة وزراء ورؤساء وفود تونس، والأردن، وجيبوتي، والسودان إضافة إلى السعودية.

وبحثت الدول الأعضاء، مدى التزام الدول بتطبيق قرارات «قمة الظهران»، كلاً على حدة، بجانب المعوقات التي تعترض التنفيذ من قبل الدول العربية.

وتم رفع هذا التقرير إلى الدورة الـ 150، لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، للاطلاع عليه تمهيدًا لرفعه إلى القمة العربية المقبلة في تونس.


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