«الشباب والرياضة»: «الفن في الممر» لطلائع دمياط مستمر حتى 19 سبتمبر

أكد الدكتور علاء جاد مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط، أن فاعليات مشروع «الفن في الممر» مستمر حتى 19 سبتمبر الجاري؛ للارتقاء بمستوى التذوق الفني والجمالي لطلائع المرحلة السنية من 8 وحتى 18 عاما، وذلك في مركز شباب السنانية وأماكن أخرى.

وأضاف الدكتور نبيل الباز مدير إدارة الطلائع، أن المشروع يتم تنظيمه من خلال 4 ورش فنية، هي: (الرسم والزخرفة، وأشغال ورقية، وأشغال خرز، وتابلوهات فوم)، وهي مفتوحة لأعمار من 8 وحتى 18 عاما للأولاد والبنات، والحضور مفتوح لهم من جميع مناطق محافظة دمياط، ويتم التدريب من خلال الاستعانة بمتخصصين في كل المجالات، ومجموعة من طلاب السنوات النهائية المتميزين بكليات الفنون المتخصصة، مشيرا إلى أن فاعليات المشروع بدأت في 26 أغسطس الماضي، وذلك تحت إشراف حميدة عبدالغني مدير القسم الثقافي التابع لإدارة الطلائع.